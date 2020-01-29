Военная техника, личный состав и танки выгружаются с турецкого судна в Триполи

Издание Al-Marsad сообщило, что из турецкого военного судна, которые прибыло в порт ливийской столицы Триполи 28 января, выгружаются военная техника, личный состав, грузовики и танки.

Кроме того, канал Al-Arabiya сообщил, что всего в Триполи прибыли два судна «Газиантеп» и «Кыдиз», за безопасностью на территории порта следили Силы сдерживания так называемого МВД ПНС совместно с группировкой «Бригада ан-Наваси». Всю технику и боеприпасы переправили на военно-воздушную базу Митига.

Ранее «Политика сегодня» сообщила, что американская журналистка в прямом эфире по видеосвязи с ливийским телеканалом сообщила детали того, как турецкая сторона контролирует сирийских наемников.