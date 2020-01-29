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МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
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16:54   29 Января 2020
Весь мир

Военная техника, личный состав и танки выгружаются с турецкого судна в Триполи

Военная техника, личный состав и танки выгружаются с турецкого судна в Триполи

Издание Al-Marsad сообщило, что из турецкого военного судна, которые прибыло в порт ливийской столицы Триполи 28 января, выгружаются военная техника, личный состав, грузовики и танки.

Кроме того, канал Al-Arabiya сообщил, что всего в Триполи прибыли два судна «Газиантеп» и «Кыдиз», за безопасностью на территории порта следили Силы сдерживания так называемого МВД ПНС совместно с группировкой «Бригада ан-Наваси». Всю технику и боеприпасы переправили на военно-воздушную базу Митига.

Ранее «Политика сегодня» сообщила, что американская журналистка в прямом эфире по видеосвязи с ливийским телеканалом сообщила детали того, как турецкая сторона контролирует сирийских наемников.

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Автор: Лев Собакин
#турция #ливия

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