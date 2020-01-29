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16:07   29 Января 2020
Весь мир

Американская журналистка выяснила, как турецкие кураторы контролируют боевиков в Ливии

Американская журналистка выяснила, как турецкие кураторы контролируют боевиков в Ливии

Американская журналистка Линдси Снелл по видеосвязи поучаствовала в программе «аль-Биляд» на ливийском телеканале 218тv и рассказала некоторые детали о сирийских наемниках в Ливии.

Ранее стало известно, что наемников собирают на сирийской территории в Африне и обещают по две тысячи долларов в месяц за выполнение работы. Снелл же рассказала, ссылаясь на слова одного из полевых командиров САА, что турецкая сторона выдает всем наемникам из Сирии сотовые телефоны с сим-картами и 300 турецкими лирами с целью отслеживать их звонки и понимать, кто намерен направиться в Ливию, а кто нет.

«И если не хочешь ехать в Ливию — а мы знаем, кто хочет — то ты можешь и сам заработать несколько сотен долларов, и тебе не обязательно ехать в Ливию», — резюмировала журналистка.

Напомним, что, по данным разных источников, Турция уже переправила в Ливию более двух тысяч наемников из Сирии самолетами в Триполи из Стамбула. Также, несмотря на оружейное эмбарго в отношении Ливии, в СМИ регулярно появляются сообщения о поставках оружия со стороны Турции.

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Автор: Лев Собакин
#сирия #турция #ливия

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