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15:03   29 Января 2020
Россия

Милонов назвал агентами Навального чиновников, голосующих за шестидневку в школах

Милонов назвал агентами Навального чиновников, голосующих за шестидневку в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что дети начинают ненавидеть школу из-за шестидневки, а затем идут работать к Алексею Навальному. Такое мнение он высказал в рамках пресс-конференции в пресс-центре «Патриота».

«Дети, которые учатся шесть дней, ненавидят школу. Они хотят сломать школу, а потом идут получать зарплату к Навальному»,  — передает его слова корреспондент «Политики сегодня».

В рамках пресс-конференции по вопросам шестидневной учебной недели в петербургских школах, которая проходит в пресс-центре медиагруппы «Патриот», Милонов также подчеркнул, что возвращение к теме сокращения количества учебных дней в одной неделе стало возможным после анонсирования поправок к российской Конституции.

Он добавил, что чиновники, поддерживающие шестидневную учебную неделю для школьников, являются агентами блогера Алексея Навального. Также народный избранник предложил вынести вопрос о пятидневке в школах Петербурга на всенародное голосование.

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Автор: Лев Собакин
#милонов #школы #шестидневка

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