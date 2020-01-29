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14:56   29 Января 2020
Россия

Милонов предложил перевести школы Петербурга на пятидневку

Милонов предложил перевести школы Петербурга на пятидневку

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил перевести школы Петербурга на пятидневку. Об этом он сказал на встрече в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Милонов пояснил, что вернуть школы на пятидневную учебную неделю стало возможным благодаря поправкам в Конституцию РФ. По мнению депутата, школы перестали быть институтом воспитания и родители полностью взяли на себя эту ответственность.

«Нужно провести всенародный петербургский референдум. В свое время молодежные объединения предложили мне создать активистское движение, которое мы условно называем "Дай пять"»,  — рассказал Милонов корреспонденту ФАН.

При этом в субботу в школах должны проходить кружки по интересам и факультативы, считает депутат.

Ранее Милонов предложил запретить детям и подросткам младше 16 лет посещать рестораны фастфуда без сопровождения взрослых. 

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Автор: Алина Бранцевич
#дети #петербург #милонов #школы

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