Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил перевести школы Петербурга на пятидневку. Об этом он сказал на встрече в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Милонов пояснил, что вернуть школы на пятидневную учебную неделю стало возможным благодаря поправкам в Конституцию РФ. По мнению депутата, школы перестали быть институтом воспитания и родители полностью взяли на себя эту ответственность.

«Нужно провести всенародный петербургский референдум. В свое время молодежные объединения предложили мне создать активистское движение, которое мы условно называем "Дай пять"», — рассказал Милонов корреспонденту ФАН.

При этом в субботу в школах должны проходить кружки по интересам и факультативы, считает депутат.

Ранее Милонов предложил запретить детям и подросткам младше 16 лет посещать рестораны фастфуда без сопровождения взрослых.