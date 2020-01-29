Путин заявил, что правительство экс-премьера Медведева сделало много полезного для России

Президент России Владимир Путин отметил, что члены правительства во главе с Димитрием Медведевым сделали много полезного для стратегического развития России, несмотря на работу в непростых условиях.

Такое заявление российский лидер сделал в рамках встречи с бывшими членами кабинета министров Российской Федерации.

«Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100 процентов никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — резюмировал глава государства.

Путин подчеркнул, обращаясь к собравшимся, что рассчитывает на каждого из них, и добавил, что почти каждый уже знает новое место работы, а вопрос с остальными решится в ближайшее время.