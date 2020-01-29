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15:17   29 Января 2020
Весь мир

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту отменен в Китае из-за коронавируса

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту отменен в Китае из-за коронавируса

Первое тестовое соревнование в Китае перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине отменяют из-за эпидемии коронавируса. Этап Кубка мира по горнолыжному спорту был запланирован на 15-16 февраля, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования в скоростном спуске и супергиганте среди мужчин должны были пройти в китайском уезде Яньцин. Этап Кубка мира был запланирован как первое тестовое мероприятие перед Олимпиадой-2022 в Пекине.

«С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в Яньцине. Несмотря на то, что уровень риска в Яньцине низкий, здоровье спортсменов для нас в приоритете», — объяснил президент FIS Жанфранко Каспер.

Китайские власти приняли решение отменить до апреля все спортивные события, которые должны были пройти в рамках национальных турниров. В том числе: женский баскетбольный квалификационный турнир к Олимпиаде-2020, олимпийский отборочный турнир по боксу, олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин, бой на соискание звания чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации, домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также было принято решение отсрочить церемонию старта финального отсчета времени до начала зимних Олимпийских игр 2022 года.

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Автор: Галина Кандинская
#эпидемия #китай #коронавирус

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