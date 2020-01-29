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15:06   29 Января 2020
Россия

Семьям Подмосковья помогут с ипотекой при рождении первенца

Семьям Подмосковья помогут с ипотекой при рождении первенца

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил выплачивать маткапитал за каждого первенца и увеличить выплаты за второго ребенка. Для семей Подмосковья региональные власти подготовили две дополнительные меры поддержки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил выдавать денежные сертификаты за каждого второго и последующего новорожденного в Подмосковье.

«Если в такой семье родился еще один малыш, мы предлагаем дать возможность без каких-либо дополнительных условий получить 50 тысяч рублей в 2020 году и еще 50 — в 2021-м», — рассказал Воробьев телеканалу «360».

Кроме того, губернатор предложил снизить ипотечную ставку для семей, у которых в 2020 году родился первенец.

«Предлагаю ввести региональную поддержку для семей, у которых родился первый ребенок. Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то для его родителей мы снизим ставку по ипотеке на три процента при покупке жилья в наших новостройках», — пояснил Воробьев.

Ранее президент поручил в 2020 году выдавать маткапитал в размере 466 617 рублей на каждого первенца и увеличить выплаты до 616 617 рублей за второго ребенка и последующих детей. Позже Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#дети #воробьев #подмосковье #ипотека #маткапитал

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