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10:08   30 Января 2020
Россия

Осташко объяснил доходы Соболь ее востребованностью у врагов России

Осташко объяснил доходы Соболь ее востребованностью у врагов России

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь погасила долг в 1,2 миллиона рублей. На вопрос том, откуда у активистки, которая зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц (как она сама утверждает), появились деньги на оплату миллионных штрафов, ответил главред издания PolitRussia Руслан Осташко в беседе с Nation News в среду, 29 января. 

По мнению Осташко, у «Фонда борьбы с коррупцией» действительно существуют донаты, но на них вряд ли модно оплатить огромные штрафы лидеров и сотрудников организации. Он также считает, что на пожертвования россиян невозможно содержать сам фонд, выплачивать зарплаты и успевать оплачивать многомиллионные штрафы. 

«Оплата штрафов за митинги изначально закладывается в бюджет мероприятий, которые финансируются различными крупными спонсорами. Как мне кажется, эти крупные спонсоры имеют иностранное происхождение»,  — предполагает Осташко. 

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Собеседник интернет-издания также отметил, что Соболь в последнее время старается продвигать себя отдельно от Алексея Навального, как самостоятельный проект. Он подчеркнул, что ее тянут в политику как «оппозиционного кандидата» — в противовес Навальному.

Скорее всего, у московской активистки появились свои крупные спонсоры, готовые гасить ее многомиллионные долги. И вопрос о том, откуда у нее появились деньги, следует поднимать в правоохранительных структурах, считает Осташко. Согласно данным сайта ФССП, блондинка должна заплатить государству еще 300 тысяч рублей.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #навальный #общество #фбк #соболь

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