Осташко объяснил доходы Соболь ее востребованностью у врагов России

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь погасила долг в 1,2 миллиона рублей. На вопрос том, откуда у активистки, которая зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц (как она сама утверждает), появились деньги на оплату миллионных штрафов, ответил главред издания PolitRussia Руслан Осташко в беседе с Nation News в среду, 29 января.

По мнению Осташко, у «Фонда борьбы с коррупцией» действительно существуют донаты, но на них вряд ли модно оплатить огромные штрафы лидеров и сотрудников организации. Он также считает, что на пожертвования россиян невозможно содержать сам фонд, выплачивать зарплаты и успевать оплачивать многомиллионные штрафы.

«Оплата штрафов за митинги изначально закладывается в бюджет мероприятий, которые финансируются различными крупными спонсорами. Как мне кажется, эти крупные спонсоры имеют иностранное происхождение», — предполагает Осташко.

Собеседник интернет-издания также отметил, что Соболь в последнее время старается продвигать себя отдельно от Алексея Навального, как самостоятельный проект. Он подчеркнул, что ее тянут в политику как «оппозиционного кандидата» — в противовес Навальному.

Скорее всего, у московской активистки появились свои крупные спонсоры, готовые гасить ее многомиллионные долги. И вопрос о том, откуда у нее появились деньги, следует поднимать в правоохранительных структурах, считает Осташко. Согласно данным сайта ФССП, блондинка должна заплатить государству еще 300 тысяч рублей.