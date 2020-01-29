Политолог Анохин уверен, что резолюция ООН по Ливии повиснет в воздухе

Предложенный Великобританией проект резолюции по Ливии рассмотрят 29 января в Совбезе ООН. Интересы сторон будут сильно расходиться и этот вопрос может затянуться, считает вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

«Конечно, все будут говорить об урегулировании и нормализации, но конкретные предложения будут расходиться с интересами двух сторон. После всех действий Турции, предложений Германии и тому подобного они не будут иметь серьезных результатов. Это будет просто дипломатическая игра с политической нецелесообразностью», — сказал Анохин в беседе с ФАН.

Эксперт отметил, что ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара усиливает свои позиции. При этом Анохин отметил и важную роль России, которая принимает непосредственное участие в перемирии.

«Хафтар набирает силы, и это понимают на западе. Их (западные — ред.) предложения и активность в целом говорят о том, что они теряют какую-то международную инициативу. А вот мы в этом конкретном случае держим хорошую паузу, чтобы создать реальные условия для мирного процесса, который будет в Ливии», — говорит эксперт.

По инициативе президента России Владимира Путина с 12 января в Ливии действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны конфликта закрепили режим тишины на бессрочной основе. В берлинской конференции по Ливии 19 января приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.