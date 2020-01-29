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14:12   29 Января 2020
Россия

Экстремист Жуков обогащается за счет россиян, несмотря на многомиллионные доходы отца

Экстремист Жуков обогащается за счет россиян, несмотря на многомиллионные доходы отца

Студент ВШЭ Егор Жуков собирает пожертвования с россиян на оппозиционную деятельность, несмотря на то, что его отец – успешный бизнесмен, который получает деньги из государственного бюджета.

Жуков получил пять лет условного срока за экстремизм и продолжает вести активную оппозиционную деятельность и обогащаться за счет простых россиян. Жуков выставляет себя простым студентом, «народным борцом с режимом», в то время как его отец Сергей Жуков является довольно влиятельным человеком в области космической промышленности. С 2011 по 2014 годы космонавт-испытатель занимал должность директора кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково», а с 2015 года стал лидером «Аэронет НТИ».

Как сообщают «Народные новости», Жуков-старший тесно сотрудничает со структурами «Газпрома». Другими словами, за работу с госкорпорацией отец оппозиционера получал средства из бюджета.

Помимо работы в сфере научно-космической деятельности, Жуков-старший выступает генеральным директором ЗАО «Центр передачи технологий», одним из учредителей которой выступает АО «Энергомаш имени академика Глушко» с годовой выручкой в 20 миллиардов рублей.

Несмотря на приличные доходы родителя, студент ВШЭ продолжает зарабатывать на народе, причем использует для этого счет своего отца.

В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно блогера Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. После того, как Жуков получил срок, его медийная популярность быстро возросла. Оппозиционер ведет передачи на радио, дает интервью и проводит политическую агитацию в своем вузе.

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Автор: Алина Бранцевич
#оппозиция #жуков #либералы

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