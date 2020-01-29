Экстремист Жуков обогащается за счет россиян, несмотря на многомиллионные доходы отца

Студент ВШЭ Егор Жуков собирает пожертвования с россиян на оппозиционную деятельность, несмотря на то, что его отец – успешный бизнесмен, который получает деньги из государственного бюджета.

Жуков получил пять лет условного срока за экстремизм и продолжает вести активную оппозиционную деятельность и обогащаться за счет простых россиян. Жуков выставляет себя простым студентом, «народным борцом с режимом», в то время как его отец Сергей Жуков является довольно влиятельным человеком в области космической промышленности. С 2011 по 2014 годы космонавт-испытатель занимал должность директора кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково», а с 2015 года стал лидером «Аэронет НТИ».

Как сообщают «Народные новости», Жуков-старший тесно сотрудничает со структурами «Газпрома». Другими словами, за работу с госкорпорацией отец оппозиционера получал средства из бюджета.

Помимо работы в сфере научно-космической деятельности, Жуков-старший выступает генеральным директором ЗАО «Центр передачи технологий», одним из учредителей которой выступает АО «Энергомаш имени академика Глушко» с годовой выручкой в 20 миллиардов рублей.

Несмотря на приличные доходы родителя, студент ВШЭ продолжает зарабатывать на народе, причем использует для этого счет своего отца.

В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно блогера Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. После того, как Жуков получил срок, его медийная популярность быстро возросла. Оппозиционер ведет передачи на радио, дает интервью и проводит политическую агитацию в своем вузе.