Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал сирийскую армию и другие структуры в САР предотвращать провокации «Белых касок» с применением химоружия. Об этом он заявил в беседе с Федеральным агентством новостей в среду, 29 января.

По словам Шерина, провокации «Белых касок» происходят с такой регулярностью, что их пора предотвращать. По его мнению, противостоять провокаторам в САР должны сирийская армия, военная полиция, служба безопасности и прочие структуры.

При этом политик отметил, что очередная провокация будет очень быстро и неизбежно разоблачена из-за предсказуемости террористов и их западных покровителей. Он напомнил, что ни одна из так называемых атак с «использованием химоружия» не нашла документального подтверждения.

«Такие провокации были, и мы их помним. Без сомнения, они будут и впредь. Это уже не секрет, и даже в мире к этому привыкли. Однако напомню, все предыдущие провокации "Белых касок" были разоблачены, и на этот раз у провокаторов тоже ничего не получится», — резюмировал он.

Ранее российские военные предупредили, что финансируемые Западом «Белые каски» планируют устроить провокацию с применением химоружия и обвинить в этом сирийские власти. Это случится в провинции Идлиб, где сирийская армия уверенно теснит террористов.