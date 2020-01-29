Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заверил, что принятые меры не дадут распространиться коронавирусу в РФ

Путин заверил, что принятые меры не дадут распространиться коронавирусу в РФ

Семьям Подмосковья помогут с ипотекой при рождении первенца

Семьям Подмосковья помогут с ипотекой при рождении первенца
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту отменен в Китае из-за коронавируса

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту отменен в Китае из-за коронавируса

 Политолог Анохин уверен, что резолюция ООН по Ливии повиснет в воздухе

Политолог Анохин уверен, что резолюция ООН по Ливии повиснет в воздухе
Путин заверил, что принятые меры не дадут распространиться коронавирусу в РФ

Путин заверил, что принятые меры не дадут распространиться коронавирусу в РФ

Семьям Подмосковья помогут с ипотекой при рождении первенца

Семьям Подмосковья помогут с ипотекой при рождении первенца
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту отменен в Китае из-за коронавируса

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту отменен в Китае из-за коронавируса

 Политолог Анохин уверен, что резолюция ООН по Ливии повиснет в воздухе

Политолог Анохин уверен, что резолюция ООН по Ливии повиснет в воздухе
14:10   29 Января 2020
Весь мир

Шерин заверил, что очередную провокацию «Белых касок» ждет быстрое разоблачение

Шерин заверил, что очередную провокацию «Белых касок» ждет быстрое разоблачение

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал сирийскую армию и другие структуры в САР предотвращать провокации «Белых касок» с применением химоружия. Об этом он заявил в беседе с Федеральным агентством новостей в среду, 29 января. 

По словам Шерина, провокации «Белых касок» происходят с такой регулярностью, что их пора предотвращать. По его мнению, противостоять провокаторам в САР должны сирийская армия, военная полиция, служба безопасности и прочие структуры. 

При этом политик отметил, что очередная провокация будет очень быстро и неизбежно разоблачена из-за предсказуемости террористов и их западных покровителей. Он напомнил, что ни одна из так называемых атак с «использованием химоружия» не нашла документального подтверждения. 

«Такие провокации были, и мы их помним. Без сомнения, они будут и впредь. Это уже не секрет, и даже в мире к этому привыкли. Однако напомню, все предыдущие провокации "Белых касок" были разоблачены, и на этот раз у провокаторов тоже ничего не получится», — резюмировал он.

Ранее российские военные предупредили, что финансируемые Западом «Белые каски» планируют устроить провокацию с применением химоружия и обвинить в этом сирийские власти. Это случится в провинции Идлиб, где сирийская армия уверенно теснит террористов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #шерин #белые каски

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...