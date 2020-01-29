СР предложила выплачивать компенсации семьям, дети которых не попали в детский сад

Депутаты «Справедливой России» предложили выплачивать компенсации семьям, для детей которых не хватило места в детском саду. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, сообщает пресс-служба эсеров.

«Согласно законопроекту СР, выплаты из федерального бюджета должны быть не меньше прожиточного минимума для детей в регионе, где ребенок стоит в очереди», — говорится в сообщении.

Лидер фракции Сергей Миронов напомнил, что депутаты СР уже ввели такую инициативу в Петербурге для детей от полутора до сем лет, и теперь 12 тысяч семей каждый месяц будут получать 9 500 рублей.

«Подобные меры поддержки нужно вводить и на федеральном уровне. Они отвечают и нуждам людей, и ключевым задачам послания президента. Надеюсь, коллеги в Госдуме оперативно поддержат нашу инициативу», — приводятся слова Миронова в релизе.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал при появлении первенца, а также увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей. Кроме того, Путин предложил ввести выплаты за детей от трех до семи лет для семей, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. Сначала они составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, а в следующем году достигнут 11 тысяч рублей.