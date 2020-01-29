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13:49   29 Января 2020
Россия

«Татнефть» обменяет российское топливо на алмазы Зимбабве

«Татнефть» обменяет российское топливо на алмазы Зимбабве

Сделка прорабатывается, это не фейк и не фантазии​​​. Об этом в среду, 29 января, заявил генеральный директор компании Наиль Маганов. По его словам, «Татнефть» совместно с другими российскими компаниями действительно работает над проектом поставок топлива в Зимбабве в обмен на алмазы.

«Наши коллеги, находясь в поиске эффективных рынков, вышли на такое интересное предложение», — объяснил Маганов.

Причем те российские компании, которые тоже задействованы в этом проекте, оказывают активнейшее содействие, продолжил генеральный директор «Татнефть», но не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь. Однако обеспечение по данной сделке достаточно новое и непростое для «Татнефти».

Дело в том, что бюджету нефтяной компании нужны деньги, а не алмазы, поэтому завершится сделка куплей-продажей, выгодной для обеих сторон — и для Зимбабве, и для «Татнефти». Поэтому компания исследует новые рынки, новые возможности, в том числе в Африке.

«Алмазы там работают как обеспечение сделки», — резюмировал Наиль Маганов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нефть #обмен #алмазы #татнефть

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