Матвийчук назвал ложными новые данные США о потерях в Ираке

Число американских военных, которые пострадали в ходе иранской атаки по базам США в Ираке, увеличилось до 50 человек. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл.

После диагностики у всех военнослужащих была зафиксирована контузия. Кэмпбелл также отметил, что количество пострадавших может увеличиться.

Количество военных, пострадавших в ходе иранского удара по авиабазе «Айн аль-Асад» 8 января в течение трех недель поднялось с нуля до пятидесяти. Одновременно с этим Пентагон не признает ни одного погибшего в ходе ракетного удара Ирана. При этом, источники в Иране, сообщает Федеральное агентство новостей, утверждают, что удар унес жизни 143 американцев, а более 500 человек были ранены.

Satellite imagery on Al Asad air base from @PlanetLabs shows five impact points after being hit by Iranian missiles last night.#Iran deliberately avoided hitting populated areas. I haven't seen any damage reports being released by the Pentagon. Has anyone else?#NoWarWithIran pic.twitter.com/QZ4Mc9whdB