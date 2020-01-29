Матвийчук назвал ложными новые данные США о потерях в Ираке

Число американских военных, которые пострадали в ходе иранской атаки по базам США в Ираке, увеличилось до 50 человек. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл.

После диагностики у всех военнослужащих была зафиксирована контузия. Кэмпбелл также отметил, что количество пострадавших может увеличиться.

«Как мы отмечали ранее, это количество только на текущий момент, и оно может поменяться в любой момент. Мы будем незамедлительно сообщать об изменениях», — передало его слова издание The New York Times.

Количество военных, пострадавших в ходе иранского удара по авиабазе «Айн аль-Асад» 8 января в течение трех недель поднялось с нуля до пятидесяти. Одновременно с этим Пентагон не признает ни одного погибшего в ходе ракетного удара Ирана. При этом, источники в Иране, сообщает Федеральное агентство новостей, утверждают, что удар унес жизни 143 американцев, а более 500 человек были ранены.

Satellite imagery on Al Asad air base from @PlanetLabs shows five impact points after being hit by Iranian missiles last night.#Iran deliberately avoided hitting populated areas. I haven't seen any damage reports being released by the Pentagon. Has anyone else?#NoWarWithIran pic.twitter.com/QZ4Mc9whdB — Ian56 (@Ian56789) January 8, 2020

Вместе с этим на территории Соединенных Штатов распространены подозрения, вызванные странным исчезновением нескольких военнослужащих.

«В американских соцсетях продолжают циркулировать слухи о погибших солдатах, с которыми не могут выйти на связь родственники. Все случаи гибели американских военных в других регионах, рассматриваются с точки зрения вопроса "А не в Ираке ли он погиб?"», — пишет в своем Telegram-канале @colonel_cassad военный эксперт Борис Рожин.

В свою очередь военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук в разговоре с ФАН заявил, что сокрытие реального числа потерь является типичной для Соединенных Штатов манерой поведения.

«У американцев есть характерная черта — они всегда скрывают реальное положение дел с точки зрения потерь. Однако факты — упрямая вещь и данные начинают просачиваться в СМИ», — сказал он.

Аналогичное мнение высказал и член-корреспондент Академии военных наук Анатолий Цыганок, отметив, что количество потерь США растягивают на несколько дней, не указывая реальное число.

Матвийчук также добавил, что раскрытие количества пострадавших во время иранского удара по базе «Айн аль-Асад» будут раскрывать постепенно в рамках предвыборного давления на президента страны Дональда Трампа.

«Я полагаю, что чем ближе выборы в США, тем больше будет информации против Трампа. Тем больше будут говорить о том, что были большие потери в личном составе и технике. Я думаю, это будет продолжаться до тех пор, пока Демократы в США будут гонять Трампа, а Трамп будет гонять Демократов», — заключил он.

Убийство США народного героя Ирана генерала Касема Сулеймани привело к резкой реакции иранских властей, которые заявили, что последует ответ — им стал удар по американским базам.