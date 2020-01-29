Ливийцы, вступая в ЛНА, готовы дать отпор агрессии Турции

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила набор добровольцев на службу в подразделение ВМФ для борьбы с турецким вмешательством в Ливии. Народ этой страны готов дать отпор любому посягательству на его свободу извне, заявил эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Объявление о мобилизации было опубликовано в Twitter на странице одного из местных пользователей. Место для записи желающих попасть в ЛНА – морской порт Суса, расположенный на северо-востоке страны. Мобилизация населения Ливии говорит о решимости противостоять вмешательству Турции, которая оказывает помощь боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

فتح باب الجهااد ضد الغزو العثماني مينااء سوسه تستقبل في متطوعين اي استفساار 0947002367 pic.twitter.com/uTOXdJ2KpF — اللواءعبدالفتاح يونس (@ahmida_labidi) January 28, 2020

Население страны устало от бесчинств, которые устраивают силы ПНС, оккупировавшие Триполи. Ливийцы согласились на мирное решение конфликта, но участие Турции может помешать этому. Народ Ливии готов вступить в ряды ЛНА, чтобы отстоять свои интересы, несмотря на военное превосходство Анкары, считает Константин Соколов.

«В средствах массовой информации уже очень много говорилось о воинственных племенах в Ливии. Это очень серьезные такие силы. Этот шаг (набор ЛНА добровольцев) показывает всем внешним силам, что вмешательство извне не будет легкой прогулкой, это будет серьезное столкновение. То есть ливийцы демонстрируют свою решимость отстаивать собственные интересы», — отметил Соколов.

В ходе международной конференции в Берлине по решению ливийского конфликта, канцлер ФРГ Ангела Меркель озвучила обязательства, которых должны придерживаться страны-участники мероприятия. В частности, не вмешиваться в ход военного конфликта и не помогать сторонам с вооружением и техникой. Турция выразила приверженность мирным инициативам, но спустя некоторое время продолжила сотрудничество с боевиками ПНС Ливии.

Помимо поставок вооружения и военной техники в Триполи, Анкара активно перебрасывает сирийских террористов в страну из Идлиба. Именно эти боевики и являются ключевым дестабилизирующим фактором в регионе. Они устраивают беспредел в Триполи, воруют мирных жителей, торгуют наркотиками и вооружением.