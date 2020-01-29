Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ

Жители Белоруссии и Украины смогут получить российское гражданство без прохождения теста на знание русского языка. Об этом в среду, 29 января, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По словам Казаковой, законопроекты, позволяющие упросить процедуру приобретения гражданства для украинцев и белорусов, уже разработаны. Россия предлагает освободить их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка, подчеркнула представитель МВД.

Она отметила, что для жителей Белоруссии, Украины, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получить российское гражданство после получения вида на жительство.

«Чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции», — сообщила Казакова.

Представитель МВД напомнила, что в прошлом году ведомство разработало и издало порядка 80 нормативно-правовых актов, не считая приказов МВД, связанных с совершенствованием и регулированием миграционного законодательства.