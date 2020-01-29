Трамп «сделкой века» толкает Израиль и Палестину к войне

Вашингтон навязывает свою «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта с целью развязать новый вооруженный конфликт и укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал в среду военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, слова которого приводит издание iReactor.

Как отметил эксперт, условия соглашения, которое американский лидер пытается навязать на Ближнем Востоке, лишают Палестину не только обширных территорий, но даже водных источников, лоббируя при этом интересы Израиля.

При этом сам Трамп заявляет, что его план является «последним шансом» для палестинцев обзавестись собственным государством, и дает возможность Палестине и Израилю сосуществовать мирно.

Однако палестинцев не устраивает предложение американского лидера. Во вторник вечером, после того, как Трамп, озвучил свой план арабо-израильского урегулирования, тысячи жителей сектора Газа вышли на акции протеста – они жгли американские флаги, а также портреты Трапа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Лозунгом протестов стала обращенная к президенту США фраза «Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал».

Комментируя ситуацию, Сергей Простаков отметил, что предложенная Трампом «сделка века» обернется для палестинцев полной зависимостью от Израиля.

«Для палестинцев "сделка века" означает полностью зависимую от Израиля жизнь в квазисамоуправляемых анклавах, занимающих очень маленькую территорию. Ни один из палестинских лидеров, как и весь народ, на такое заведомо не согласится, что означает начало нового противостояния на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

Также Простаков считает, что в случае военного конфликта на Ближнем Востоке им непременно воспользуются региональные игроки и сами США, чтобы попытаться оторвать кусок от проблемного региона и усилить там свое влияние. Последствия этого придется разгребать всему миру.

«Всему миру предстоит столкнуться с последствиями нестабильности и потенциального военного конфликта, к которому фактический ультиматум Трампа подталкивает Израиль и Палестину», — подчеркнул он.

Американцы, по словам эксперта, делают ставку на силовое решение вопроса, рассчитывая на очевидно подавляющее военное превосходство Израиля и планируя оказывать еврейскому государству поддержку.

На данный момент палестинские власти полны решимости не допустить заключения соглашения, которое им навязывает Вашингтон. Накануне глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что народ никогда не пойдет на условия Вашингтона и отправит эту «сделку века» в мусорную корзину истории. В то же время Аббас добавил, что готов вести переговоры с представителями «ближневосточного квартета», в который помимо США входят Россия, Евросоюз и ООН.