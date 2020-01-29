Комплекс «Панцирь» усовершенствовали для борьбы с мини-дронами

Адаптировали локационные средства под обнаружение и точное сопровождение малозаметных целей. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» Валерий Слугин.

По его словам, комплекс не только защищает российскую авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии, но и борется с американскими беспилотниками в Ливии. Ведь дроны изначально являлись одним из типов целей, с которыми должен бороться «Панцирь».

Однако, когда создавали комплекс, существовали только достаточно крупные БПЛА, а сейчас делают малогабаритные дроны, которые летают на малых скоростях. Поэтому уязвимое место всех радиолокационных систем — небольшие малоскоростные цели. Когда мини-беспилотники идут на малых скоростях и высотах, станция обнаружения целей забивается.

«Это очень сложная проблема, однако "Панцирь" с ней справляется», — заверил Валерий Слугин.

Конструктор «Панциря» также объяснил, что у новой ракеты комплекса нет головки самонаведения, только поражающая часть. Если радиолокационная станция боевой машины видит цель, тогда «Панцирь» гарантированно подрывает боевую часть на пути следования беспилотника.