Компания Facebook призналась, что собирает данные о своих пользователях со сторонних сайтов. Председатель совета директоров агентства по развитию информационных технологий Артем Клюшин призвал пользоваться более безопасными аналогами Facebook.

Клюшин пояснил, что соцсети собирают данные пользователей, чтобы изучать их интересы и пристрастия. Однако, они могут быть использованы как для совершенствования соцсети, так и для ведения информационной войны.

«Так или иначе мы передаем наши личные данные, часто кликая на пользовательское соглашение, даже не вдаваясь в список полномочий, которые передаем социальной сети при использовании наших личных данных», – отметил эксперт, предостерегая от неосторожных действий в интернете.

Клюшин отметил, что соцсети стали настоящим «наркотиком». Мы используем их постоянно, работаем, общаемся, узнаем новости с их помощью, поэтому отказаться от них невозможно. Но, по мнению эксперта, стоит задуматься о том, чтобы заменить ненадежный в плане сохранения личных данных Facebook на альтернативные варианты.

«Закон о суверенном интернете со временем позволит выстроить дополнительные площадки, альтернативные возможности коммуникаций. Сейчас это только развивается. Будем надеяться, что у нас будут полноценные государственные и корпоративные заменители уже устоявшихся социальных площадок», – подытожил Клюшин.

Сообщалось, что популярный западный портал Engadget внес Facebook в список худших компаний в IT-индустрии за печальную известность своей нетерпимостью к гражданам США, чья позиция расходится с позицией правительства. Соцсеть Facebook не только нередко блокирует неугодные западному правительству аккаунты, но и распространяет конфиденциальную информацию о своих пользователях. Администрация Facebook отказывается сотрудничать с властями других стран, нарушая информационный суверенитет независимых государств.