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Посольство РФ в Китае собирает контакты соотечественников в провинции Хубэй

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12:48   29 Января 2020
Весь мир

Посольство РФ в Китае собирает контакты соотечественников в провинции Хубэй

Посольство РФ в Китае собирает контакты соотечественников в провинции Хубэй

Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России обратился с призывом сообщить свои контактные данные к гражданам РФ, которые находятся в китайском городе Ухань и в других населенных пунктах провинции Хубэй.

«В связи с распространением коронавируса нового типа посольство России в Пекине просит соотечественников, находящихся в городе Ухань, либо других городах провинции Хубэй предоставить контактные данные для экстренной связи», — говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ.

Согласно последним данным китайского Минздрава, число заболевших пневмонией нового типа в Китае к среде возросло до шести тысяч человек, при этом 132 заболевших умерли. Помимо Китая случаи заражения новым типом коронавируса зафиксировано более чем в десяти странах мира, в том числе в Европе и США. Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку заболевания новым типом пневмонии в Китае национальной чрезвычайной ситуацией.

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Автор: Александр Люблинский
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