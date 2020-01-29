Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России обратился с призывом сообщить свои контактные данные к гражданам РФ, которые находятся в китайском городе Ухань и в других населенных пунктах провинции Хубэй.

«В связи с распространением коронавируса нового типа посольство России в Пекине просит соотечественников, находящихся в городе Ухань, либо других городах провинции Хубэй предоставить контактные данные для экстренной связи», — говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ.

Согласно последним данным китайского Минздрава, число заболевших пневмонией нового типа в Китае к среде возросло до шести тысяч человек, при этом 132 заболевших умерли. Помимо Китая случаи заражения новым типом коронавируса зафиксировано более чем в десяти странах мира, в том числе в Европе и США. Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку заболевания новым типом пневмонии в Китае национальной чрезвычайной ситуацией.