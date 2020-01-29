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13:02   29 Января 2020
Россия

Вассерман обвинил Кравчука в распространении фейков о встрече Сталина и Гитлера

Вассерман обвинил Кравчука в распространении фейков о встрече Сталина и Гитлера

Журналист и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал высказывание бывшего президента Украины Леонида Кравчука о встрече Сталина и Гитлера в 1940 году . Его слова приводит издание Nation News в среду, 29 января.

Ранее Кравчук в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что Вторая мировая война была развязана из-за встречи Гитлера и Сталина во Львове. 

Кравчук, как человек, ранее занимавший должность секретаря по идеологии ЦК коммунистической партии Украины, плохо знает историю родной фракции и ее лидеров, отметил Вассерман.

Журналист также напомнил, что деятельность Сталина и Гитлера «изучена буквально по минутам», поэтому совершенно точно известно, что они никогда не встречались. 

«Но нужно сказать, что оба общались с министрами иностранных дел другой страны и эти встречи тоже подробнейшим образом изучены», — заявил собеседник интернет-издания. 

По словам Вассермана, решение о «ненападении» описано в открытых источниках. Журналист в конце беседы обвинил Кравчука в распространении неверной информации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #вассерман #политика #гитлер #сталин #кравчук

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