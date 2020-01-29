Мосгорсуд смягчил наказание участнику незаконной акции в Москве

Городской суд Москвы смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Эдуарду Малышевскому. Он получил три года колонии за то, что выдавил стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.

Малышевскому сократили срок лишения свободы на три месяца.