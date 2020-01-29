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СР предложила выплачивать компенсации семьям, дети которых не попали в детский сад

 Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ

Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Посольство РФ в Китае собирает контакты соотечественников в провинции Хубэй

Посольство РФ в Китае собирает контакты соотечественников в провинции Хубэй

 МИД РФ высказался по поводу отмены визита парламентской делегации из Нидерландов

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12:37   29 Января 2020
Россия

Мосгорсуд смягчил наказание участнику незаконной акции в Москве

Мосгорсуд смягчил наказание участнику незаконной акции в Москве

Городской суд Москвы смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Эдуарду Малышевскому. Он получил три года колонии за то, что выдавил стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.

Малышевскому сократили срок лишения свободы на три месяца.

«Приговор Тверского суда города Москвы от 9 декабря изменить… назначить окончательное наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы», — огласил итоговый приговор судья в ходе заседания.

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Автор: Роман Самойлов
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