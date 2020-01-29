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МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

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12:42   29 Января 2020
Россия

Песков подчеркнул, что в деле Голунова преступников ищет СК

Песков подчеркнул, что в деле Голунова преступников ищет СК

Главной задачей Следственного комитета по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова является поиск нарушителей закона, а не заказчика фальсификации материалов дела. Кремль не вмешивается в работу СК. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам.

«Совершенно нет необходимости в такой постановке задачи. Следственный комитет выполняет следственные действия, целью которых является выявить виновных в нарушении закона. Следственный комитет делает свою работу, выполняет след действия, осуществляет дознавание. Ведется работа, никаких намерений и возможностей вмешиваться в эту работу нет», – заявил Песков.

Песков подчеркнул, что в деле Голунова преступников ищет СК

В декабре СК возбудил уголовные дела против пятерых бывших полицейских, которые незаконно задержали журналиста на Цветном бульваре 6 июня. При личном осмотре у Голунова нашли четыре грамма наркотического вещества метилэфедрона, а в квартире работника «Медузы» обнаружили пять граммов кокаина. Позже выяснилось, что наркотики Голунову подбросили. 11 июня по результатам экспертиз с журналиста сняли все обвинения.

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Автор: Алина Бранцевич
#песков #голунов

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