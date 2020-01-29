Мосгорсуд посчитал вину блогера Синицы доказанной и оставил приговор без изменений

Московский городской суд оставил приговор в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима блогеру Владиславу Синице, который разместил в Twitter запись о детях сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает издание «Ъ».

«Приговор Пресненского суда Москвы от 3 сентября 2019 года в отношении Синицы оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты а и самого Синицы — без удовлетворения», — сказала судья Ольга Неделина, обозначив вступление приговора в законную силу.

Сам же Синица по-прежнему считает себя невиновным и планирует обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека.

Напомним, что Владислава задержали 3 августа 2019 года по подозрению в призыве к проявлению насилия над детьми сотрудников Росгвардии. Пресненский суд признал менеджера по финансам виновным по уголовной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с помощью интернета и угрозой применения насилия».