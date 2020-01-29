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 Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ

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МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
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13:11   29 Января 2020
Россия

Мосгорсуд посчитал вину блогера Синицы доказанной и оставил приговор без изменений

Мосгорсуд посчитал вину блогера Синицы доказанной и оставил приговор без изменений

Московский городской суд оставил приговор в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима блогеру Владиславу Синице, который разместил в Twitter запись о детях сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает издание «Ъ».

«Приговор Пресненского суда Москвы от 3 сентября 2019 года в отношении Синицы оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты а и самого Синицы — без удовлетворения», — сказала судья Ольга Неделина, обозначив вступление приговора в законную силу.

Сам же Синица по-прежнему считает себя невиновным и планирует обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека. 

Напомним, что Владислава задержали 3 августа 2019 года по подозрению в призыве к проявлению насилия над детьми сотрудников Росгвардии. Пресненский суд признал менеджера по финансам виновным по уголовной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с помощью интернета и угрозой применения насилия».

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Автор: Лев Собакин
#синица

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