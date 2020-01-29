Кремль прокомментировал «сделку века» Дональда Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «сделку века», которую предложил ранее президент США Дональд Трамп.

Песков отметил, что в Кремле изучают план, подготовленный администрацией Белого дома. Пресс-секретарь добавил, что дополнительную информацию планируют получить после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«Завтра (30 января) будет встреча с Нетаньяху, поступит информация из первых рук. План получил полную поддержку со стороны Израиля, был поддержан рядом других государств. Но получил категорическое неприятие со стороны непосредственного участника сделки – Палестины», — отметил Песков.

Представитель Кремля заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы поспособствовать установлению мира на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал так называемую «сделку века», которая предлагает решение конфликта на Ближнем Востоке. Президент США заверил, что сделка понравится не только израильским, но и палестинским лидерам. При этом власти Палестины уже выступили против плана США, посчитав его вмешательством в дела страны.