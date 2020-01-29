Песков высказался об идее переименовать президента РФ в верховного правителя

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу возрождения должности верховного правителя в РФ. Об этом в среду, 29 января, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты спросили Пескова, как в администрации президента относятся к идее переименования президента РФ в верховного правителя. Пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, сослался на Конституцию России.

«Ну это новая инициатива. <…> У нас в Конституции написано — президент России», — напомнил официальный представитель Кремля.

Песков во время пресс-конференции также уточнил, что президент Путин «ничего не думает по этому поводу».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию России. Для этой цели была создана специальная комиссия, в рамках которой вносятся и другие предложения. Одна из инициатив предполагала переименование должности президента РФ в «верховного правителя».