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12:31   29 Января 2020
Россия

Песков высказался об идее переименовать президента РФ в верховного правителя

Песков высказался об идее переименовать президента РФ в верховного правителя

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу возрождения должности верховного правителя в РФ. Об этом в среду, 29 января, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Журналисты спросили Пескова, как в администрации президента относятся к идее переименования президента РФ в верховного правителя. Пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, сослался на Конституцию России. 

«Ну это новая инициатива. <…> У нас в Конституции написано — президент России», — напомнил официальный представитель Кремля.

Песков во время пресс-конференции также уточнил, что президент Путин «ничего не думает по этому поводу».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию России. Для этой цели была создана специальная комиссия, в рамках которой вносятся и другие предложения. Одна из инициатив предполагала переименование должности президента РФ в «верховного правителя». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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