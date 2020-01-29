Москва не решила, будет ли приглашать Зеленского на парад 9 мая

Москва пока не решила, будет ли приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад 9 мая. Об этом пресс-секретарь президент РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на выступлении в Польше заявил, что часть вины за начало Второй мировой войны лежит на СССР. В Кремле категорически не согласились с такой позицией и с сожалением отнеслись к такому заявлению украинского лидера.

«Мне надо уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос. Еще раз повторю, что подобные заявления вызывают сожаление. Все остальное требует уточнения», – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Кремль не спешит публиковать список гостей, приглашенных на торжественный парад 9 мая на Красной площади в Москве.