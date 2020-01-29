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 Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ

Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Посольство РФ в Китае собирает контакты соотечественников в провинции Хубэй

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12:24   29 Января 2020
Россия

Москва не решила, будет ли приглашать Зеленского на парад 9 мая

Москва не решила, будет ли приглашать Зеленского на парад 9 мая

Москва пока не решила, будет ли приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад 9 мая. Об этом пресс-секретарь президент РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на выступлении в Польше заявил, что часть вины за начало Второй мировой войны лежит на СССР. В Кремле категорически не согласились с такой позицией и с сожалением отнеслись к такому заявлению украинского лидера.

«Мне надо уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос. Еще раз повторю, что подобные заявления вызывают сожаление. Все остальное требует уточнения», – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Кремль не спешит публиковать список гостей, приглашенных на торжественный парад 9 мая на Красной площади в Москве.

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Автор: Алина Бранцевич
#песков #9 мая #парад победы #зеленский

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