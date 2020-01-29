Российский лидер Владимир Путин примет вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анну Попову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры предпринимаются. Правительство работает весьма активно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, среда, 29 января, — день напряженный, запланировали много встреч. После совещания с Голиковой, Мурашко и Поповой президент примет ушедших в отставку членов правительства, чтобы поблагодарить за напряженный труд и поговорить о дальнейших перспективах занятости, передает Федеральное агентство новостей.

Также запланировали другие внутренние и международные встречи. Сейчас премьер-министр Баварии Маркус Зедер находится в Москве и Владимир Путин его примет. Германия остается важным торгово-экономическим и инвестиционным партнером РФ, поэтому встреча с премьером ведущего региона ФРГ — чрезвычайно актуальная.