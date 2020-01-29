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 Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ

Гражданам Украины и Белоруссии упростят процедуру получения гражданства РФ
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Посольство РФ в Китае собирает контакты соотечественников в провинции Хубэй

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12:17   29 Января 2020
Россия

Путин собирает совещание по нераспространению коронавируса в РФ

Путин собирает совещание по нераспространению коронавируса в РФ

Российский лидер Владимир Путин примет вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анну Попову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры предпринимаются. Правительство работает весьма активно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, среда, 29 января,  — день напряженный, запланировали много встреч. После совещания с Голиковой, Мурашко и Поповой президент примет ушедших в отставку членов правительства, чтобы поблагодарить за напряженный труд и поговорить о дальнейших перспективах занятости, передает Федеральное агентство новостей.

Также запланировали другие внутренние и международные встречи. Сейчас премьер-министр Баварии Маркус Зедер находится в Москве и Владимир Путин его примет. Германия остается важным торгово-экономическим и инвестиционным партнером РФ, поэтому встреча с премьером ведущего региона ФРГ — чрезвычайно актуальная.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #голикова #коронавирус

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