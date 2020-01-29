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12:10   29 Января 2020
Россия

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля

Распространение коронавируса 2019-nCoV может остановиться через две недели, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Сейчас ситуация такова: этот вирус менее патогенный, чем тот, который вызвал атипичную пневмонию в 2003 году, потому что доля умерших составляет не более 5 процентов. Ожидается, что динамика (заболеваемости) будет еще неделю — две положительной», — отметил Нетесов.

По словам ученого, научное сообщество в России сейчас подготовлено в разы лучше, чем в 2003 году, когда в Китае возникла атипичная пневмония. Нетесов добавил, что новый тип коронавируса отличается от вируса 2003 года тем, что у него дольше инкубационный период. Это означает, что человек может не болеть, но при этом быть разносчиком вируса.

Ученый заверил, что в России приняты все необходимые меры безопасности.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #китай #ученый #распространение вируса #коронавирус

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