Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля

Распространение коронавируса 2019-nCoV может остановиться через две недели, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Сейчас ситуация такова: этот вирус менее патогенный, чем тот, который вызвал атипичную пневмонию в 2003 году, потому что доля умерших составляет не более 5 процентов. Ожидается, что динамика (заболеваемости) будет еще неделю — две положительной», — отметил Нетесов.

По словам ученого, научное сообщество в России сейчас подготовлено в разы лучше, чем в 2003 году, когда в Китае возникла атипичная пневмония. Нетесов добавил, что новый тип коронавируса отличается от вируса 2003 года тем, что у него дольше инкубационный период. Это означает, что человек может не болеть, но при этом быть разносчиком вируса.

Ученый заверил, что в России приняты все необходимые меры безопасности.