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12:14   29 Января 2020
Россия

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Медицинские маски являются качественным способом защиты от возбудителя респираторных заболеваний. Об этом заявил вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с «Москва 24» в среду, 29 января. 

По словам специалиста, большинство россиян носят маску неправильно. Он напомнил, что если маска находится на лице человека больше часа, то она превращается в «пылесос» для различных частиц, в том числе возбудителей болезней. 

Щелканов объяснил, что маску стоит носить не только здоровому, но и больному человеку, чтобы не заразить окружающих. Он отметил, что лучше всего защищают многослойные маски, а также респираторы с хорошими фильтрами, плотно прилегающие к лицу. 

«Полностью практически ничего не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов», — пояснил вирусолог.

Гарантированно защититься от вируса можно только при помощи костюма химической и биологической защиты, уточнил специалист. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #вирус #медицина #защитная маска

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