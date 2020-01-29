Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Медицинские маски являются качественным способом защиты от возбудителя респираторных заболеваний. Об этом заявил вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов в беседе с «Москва 24» в среду, 29 января.

По словам специалиста, большинство россиян носят маску неправильно. Он напомнил, что если маска находится на лице человека больше часа, то она превращается в «пылесос» для различных частиц, в том числе возбудителей болезней.

Щелканов объяснил, что маску стоит носить не только здоровому, но и больному человеку, чтобы не заразить окружающих. Он отметил, что лучше всего защищают многослойные маски, а также респираторы с хорошими фильтрами, плотно прилегающие к лицу.

«Полностью практически ничего не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов», — пояснил вирусолог.

Гарантированно защититься от вируса можно только при помощи костюма химической и биологической защиты, уточнил специалист.