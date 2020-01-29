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 МИД РФ высказался по поводу отмены визита парламентской делегации из Нидерландов

МИД РФ высказался по поводу отмены визита парламентской делегации из Нидерландов
12:24   29 Января 2020
Весь мир

МИД РФ высказался по поводу отмены визита парламентской делегации из Нидерландов

МИД РФ высказался по поводу отмены визита парламентской делегации из Нидерландов

В российском министерстве иностранных дел отметили, что власти Нидерландов сознательно пошли на провокацию и включили в число делегатов агрессивно настроенного против России политика Шурды Шурдсмы. 

Представители МИД России подчеркнули, что это не первая отмена визита в Россию делегации из Нидерландов, ранее она также была связана с отказом во въезде в страну политику от партии «Демократы-66», Шурду Шурдсме. В ведомстве добавили, что нидерландская сторона была заблаговременно предупреждена, что Шурдсма нежелателен в числе парламентской делегации из-за своих «откровенно агрессивных» высказываний в отношении России.

«Теперь понятно на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Ш.Шурдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки», — заявили в МИД России.

Также российский МИД оценивает случившееся как демонстрацию того, что Гааге просто «не хотели, чтобы такой визит состоялся», чтобы были проведены попытки прямого разговора между народными избранниками стран впервые с 2008 года.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #нидерланды

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