ФСБ РФ подвердила , что «почтовые террористы» используют сервис Protonmail

Роскомнадзор и Генпрокуратура уже приступил к блокировке швейцарского сервиса Protonmail. Об этом в среду, 29 января, сообщил представитель Федеральной службы безопасности РФ. По его словам, «почтовые террористы» продолжают массово рассылать письма о «минировании», но с нового сервиса.

Ранее они использовали нидерландский Startmail​​​, но в РФ доступ к сервису ограничили, что не прекратило волну «минирований». Оказалось, что анонимные пользователи рассылают угрозы через почтовый сервис Protonmail.com.