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12:08   29 Января 2020
Общество

ФСБ РФ подвердила , что «почтовые террористы» используют сервис Protonmail

ФСБ РФ подвердила , что «почтовые террористы» используют сервис Protonmail

Роскомнадзор и Генпрокуратура уже приступил к блокировке швейцарского сервиса Protonmail. Об этом в среду, 29 января, сообщил представитель Федеральной службы безопасности РФ. По его словам, «почтовые террористы» продолжают массово рассылать письма о «минировании», но с нового сервиса.

Ранее они использовали нидерландский Startmail​​​, но в РФ доступ к сервису ограничили, что не прекратило волну «минирований». Оказалось, что анонимные пользователи рассылают угрозы через почтовый сервис Protonmail.com.

«Аналогичные сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в четырех субъектах России. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер», — добавили в ФСБ РФ.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уже подтвердила, что «почтовые террористы» использовали Protonmail в 2019 году и в январе 2020-го.

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Автор: Анатолий Кубарев
#фсб #роскомнадзор #сервис #минирование

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