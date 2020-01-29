ФСБ РФ подвердила , что «почтовые террористы» используют сервис Protonmail
Роскомнадзор и Генпрокуратура уже приступил к блокировке швейцарского сервиса Protonmail. Об этом в среду, 29 января, сообщил представитель Федеральной службы безопасности РФ. По его словам, «почтовые террористы» продолжают массово рассылать письма о «минировании», но с нового сервиса.
Ранее они использовали нидерландский Startmail, но в РФ доступ к сервису ограничили, что не прекратило волну «минирований». Оказалось, что анонимные пользователи рассылают угрозы через почтовый сервис Protonmail.com.
«Аналогичные сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в четырех субъектах России. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер», — добавили в ФСБ РФ.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уже подтвердила, что «почтовые террористы» использовали Protonmail в 2019 году и в январе 2020-го.