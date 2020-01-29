Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Норвегия и Белоруссия планируют упростить визовый режим между странами и наладить сотрудничество в области ядерной безопасности. Об этом заявила пресс-служба МИД Белоруссии.

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии объявило об этом после совместной консультации с МИД Норвегии в Осло.

«С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией», — отметили в ведомстве.

Во время встречи стороны говорили также о торговом, экономическом и политическом сотрудничестве. В белорусском МИД добавили, что представители стран отметили в последние годы активность во взаимном сотрудничестве.

Государственный секретарь министерства иностранных дел Аудун Халворсен возглавлял делегацию от Норвегии, заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко выступил представителем Белоруссии.