Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

 Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

 Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

11:43   29 Января 2020
Весь мир

Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Норвегия и Белоруссия планируют упростить визовый режим между странами и наладить сотрудничество в области ядерной безопасности. Об этом заявила пресс-служба МИД Белоруссии.

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии объявило об этом после совместной консультации с МИД Норвегии в Осло.

«С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией», — отметили в ведомстве.

Во время встречи стороны говорили также о торговом, экономическом и политическом сотрудничестве. В белорусском МИД добавили, что представители стран отметили в последние годы активность во взаимном сотрудничестве.

Государственный секретарь министерства иностранных дел Аудун Халворсен возглавлял делегацию от Норвегии, заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко выступил представителем Белоруссии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#мид #белоруссия #норвегия #визовый режим #консультации #упрощение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...