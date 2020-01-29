Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

План США по решению палестино-израильского конфликта нарушает права палестинцев на их земли. Об этом в среду, 29 января, заявил генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, передает РИА Новости.

По мнению генсека региональной организации, план США по ближневосточному урегулированию «может быть успешным только после переговоров между двумя сторонами». Он также заявил об открытости к любым серьезным усилиям, предпринимаемым для достижения мира.

«Однако первое ознакомление с объявлением [главы Белого дома Дональда Трампа — ред.] указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их земли и неприемлемость многих представленных компромиссных идей», — приводит его слова агентство.

Ахмед Абуль Гейт также заявил, что позиция Палестины станет определяющей в формировании коллективной позиции арабских стран по «сделке века», предложенной Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал так называемую «сделку века», которая предлагает решение конфликта на Ближнем Востоке. Как заверил глава государства, сделка понравится не только израильским, но и палестинским лидерам. При этом власти Палестины уже выступили против плана США, посчитав его вмешательством в дела страны.