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11:42   29 Января 2020
Россия

Районные суды Петербурга снова «заминировали»

Районные суды Петербурга снова «заминировали»

Посетителей и сотрудников шести районных судов Петербурга эвакуировали после сообщений о «минировании». Об этом в среду, 29 января, сообщил представитель объединенной пресс-службы петербургской судебной системы.

«Петродворцовый, Сестрорецкий, Колпинский, Приморский, Октябрьский, Василеостровский районные суды эвакуируются», — сказал он.

По его словам, два суда уже проверили и не обнаружили опасных предметов или взрывчатых веществ, поэтому скоро они возобновят работу. Первые письма с угрозами о взрыве пришли в петербургские суды 28 ноября 2019 года. С тех пор разные суды получают письма с одинаковым содержанием — якобы в здании неизвестные заложили взрывчатку. Также «минировали» станции петербургского метро, больницы и школы. Письма с угрозами передали полицейским.

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Автор: Анатолий Кубарев
#суд #россия #петербург #общество

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