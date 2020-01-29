Цеков призвал учесть опыт Франции и ужесточить наказание за беспорядки в РФ

Правоохранители Франции применили дубинки и слезоточивый газ, чтобы предотвратить беспорядки из-за пенсионной реформы. Член Совета Федерации Сергей Цеков призвал использовать опыт это страны и ужесточить наказание для организаторов беспорядков.

Цеков сравнил протестные акции во Франции с летними беспорядками в Москве прошлым летом. Тогда Алексей Навальный организовал в российской столице несколько несанкционированных митингов, которые переросли в массовые беспорядки. Участники протестов нападали на полицейских, но правоохранители действовали гораздо лояльнее, чем их французские коллеги.

«В данном случае можно изучить опыт Франции при возможности применения в российских условиях и сделать более суровым наказание за несанкционированные акции, массовые акции, акции с нападением на работников полиции. Конечно, нужно ужесточать наказания. Прежде всего к организаторам этих акций», — рассказал Цеков в беседе с iReactor.

Политик пояснил, что при организации таких мероприятий люди должны брать на себя ответственность за их проведение. Если не удается провести митинг так, чтобы он не превратился в беспорядки – организаторы должны отвечать за это по всей строгости закона.

«При организации акции люди должны отвечать за порядок проведения мероприятия и за соблюдение закона Российской Федерации. Если он нарушается, то здесь опыт европейских стран современных можно почерпнуть. Наказания за нарушения могут быть значительно серьезнее, чем у нас есть сегодня», — сказал Цеков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказания для организаторов незаконных акций протеста и в то же время призвал лучше информировать граждан о том, как не стать невольным участником протестов.