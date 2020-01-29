Депутаты от КПРФ в Мосгордуме «пилят» зарплатный фонд помощников с родными и близкими

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов устроил на должность личного помощника свою любовницу, которая получается около 600 тысяч рублей в месяц. Примечательно то, что подобная ситуация является типичной для членов коммунистической партии, пользующихся депутатскими привилегиями для того, чтобы нанимать родных и близких для распила зарплатного фонда.

Telegram-канал «Красная Курилка» опубликовал пост, в котором утверждается, что помощница депутата Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова, которая по совместительству является его любовницей, «живет на широкую ногу». Тарасов, помимо стандартной зарплаты в 35 тысяч рублей, перераспределил на нее остатки зарплатного фонда на помощников, подняв выплаты до 600 тысяч рублей в месяц. Кроме того, сообщалось, что парламентарий приобрел для себя и своей девушки дорогой тур в Дубай на новогодние праздники.

Депутаты от КПРФ, которые также шли по системе «Умного голосования», любят рассказывать о том, что в Мосгордуме не очень хорошие условия работы. На каждом заседании вне регламента поднимается вопрос по поводу выплаты зарплаты всем депутатам, а не только главам комиссий. Однако такие «условия» не мешают политикам устраивать на должности помощников своих родных и близких.

Например, депутата от КПРФ Екатерину Енгалычеву также подозревали в приеме на работу человека, с которым ее связывают любовные отношения. СМИ опубликовали информацию о том, что личный помощник депутата зарабатывает 400 тысяч рублей.

Еще один депутат от КПРФ Елена Шувалова также была замечена в махинациях со средствами, выделяемыми на помощников, из-за чего даже поднимался вопрос о возможном лишении парламентария мандата после соответствующей проверки.

Каждый депутат может нанять себе до четырех помощников – на это регулярно выделяются деньги из госбюджета, чем многие политики поспешили воспользоваться, поставив на «приближенные» должности своих людей. В итоге зарплатный фонд в размере 320 тысяч рублей уходит в их карманы. Примечательно в этой ситуации то, что многие из них до сих пор продолжают жаловаться на отсутствие «средств к существованию», в связи с тем, что заработная плата предусмотрена только председателю МГД, двум его заместителям и 14 главам комиссий из-за повышенной рабочей нагрузки. Остальные могут совмещать депутатские обязанности с другим местом работы.