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МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

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11:28   29 Января 2020
Ближнее зарубежье

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнит два рейса из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля для эвакуации своих граждан из-за коронавируса.

Компания МАУ возобновила выполнение дальнемагистральных чартерных рейсов из Киева в Санью 4 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что  в Киеве зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Но позже выяснилось, что у гражданина обнаружили другой штамм вируса и опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

 По последним данным, 56 человек скончались в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено 5974 случая заражения в нескольких странах мира, 132 человека скончались от вируса. По данным Роскомнадзора, ни одного случая заражения коронаврусом в РФ не зафиксировано.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #вирус #китай #кнр #мау

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