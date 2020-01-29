МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выполнит два рейса из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля для эвакуации своих граждан из-за коронавируса.

Компания МАУ возобновила выполнение дальнемагистральных чартерных рейсов из Киева в Санью 4 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Но позже выяснилось, что у гражданина обнаружили другой штамм вируса и опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

По последним данным, 56 человек скончались в Китае от нового типа коронавируса, подтверждено 5974 случая заражения в нескольких странах мира, 132 человека скончались от вируса. По данным Роскомнадзора, ни одного случая заражения коронаврусом в РФ не зафиксировано.