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11:17   29 Января 2020
Россия

Большинство родителей поддерживают введение обязательной предшкольной подготовки

Большинство родителей поддерживают введение обязательной предшкольной подготовки

Данные мониторинга эффективности школы «Участие родителей школьников в образовательном процессе» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС говорят о том, что 70 процентов родителей одобряют введение обязательной предшкольной подготовки для детей.

«Наибольшую поддержку идея обязательной предшкольной подготовки нашла в сельской местности, где возможностей семей по самостоятельной организации дошкольных занятий существенно меньше, чем в городах», — говорится в результатах исследования.

Российские семьи стали больше уделять внимание подготовке детей к походу в первый класс, сообщают исследователи. Причина в том, что в обществе сформировалось мнение о необходимости развивать конкурентные преимущества ребенка еще в дошкольном возрасте.

Также по результатам исследования можно сказать, что россияне от 23 до 36 лет опережают поколение 41–46-летних по уровню дошкольной подготовки. Это выражается в знании нескольких иностранных слов перед походом в первый класс, а также в знании букв российского алфавита. Из тех, кому сейчас 23–29 лет, слова на другом языке знали 20 процентов, тогда как среди предыдущего поколения — лишь 12 процентов.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #дети #подготовка #исследование #родители #дошкольное образование #ранхигс

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