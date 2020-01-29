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11:45   29 Января 2020
Россия

Роскомнадзор начал блокировать почтовый сервис Protonmail в борьбе «минированиями»

Роскомнадзор начал блокировать почтовый сервис Protonmail в борьбе «минированиями»

Protonmail стали активно использовать авторы писем после блокировки на территории России Startmail.

Роскомнадзор приступил к блокировке почтового сервиса Protonmail, который стал излюбленным местом для отправки писем с угрозами о «минировании». Так, через него были отправлены уже более восьмисот сообщений о «заминированных» зданиях в четырех регионах России, в том числе о детских садах, школах, судах и больницах.

Напомним, что Федеральная служба безопасности России 23 января 2020 года сообщила, что анонимные сообщения массово рассылаются с сервиса Startmail, его сразу же заблокировал Роскомнадзор. Теперь волна писем стала приходить со швейцарского Protonmail.

Авторы угроз и писем пока не установлены. Многочисленные анонимные сообщения о «минировании» наводнили страну 28 ноября 2019 года. В связи с этим многократно проводились массовые эвакуации с вокзалов, из судов, торговых центров, аэропортов и других общественных мест. Однако, после того, как люди были выведены, выяснялось, что каждый случай был ложным.

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Автор: Галина Кандинская
#роскомнадзор

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