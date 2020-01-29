Новые санкции против Крыма объяснили смутой в Евросоюзе

Очередные санкции в отношении Крыма — это политическая ширма, которая говорит о смуте, царящей в Европейском союзе. Об этом в среду, 29 января, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Набоков, передает РИА Новости.

Ранее Евросоюз добавил семерых россиян в «черный список» из-за выборов в Крыму в прошлом году. Санкции запрещают людям из списка посещать страны ЕС, а также предполагают замораживание их активов. Под ограничения попали председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров Юрий Гоцанюк и другие.

По мнению Набокова, Евросоюз уже давно не является единым, несмотря на то, что пытается демонстрировать это любыми способами. Очередной пакет санкций против Крыма политик назвал политическим демаршем. Он уверен, что санкции — это продолжение неадекватной политики к полуострову как субъекту РФ.

«Эти санкции не несут никаких угроз <…>. Европейские чиновники вынуждены принимать такие решения под давлением западных советчиков, без учета мнения своих граждан, чтобы их на какое-то время оставили в покое», — заключил вице-спикер.

28 января крымский премьер-министр Юрий Гоцанюк также прокомментировал санкции против Крыма. Он назвал новые ограничения смешными, но в то же время печальными.