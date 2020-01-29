Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

 Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

 Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

11:28   29 Января 2020
Россия

Новые санкции против Крыма объяснили смутой в Евросоюзе

Новые санкции против Крыма объяснили смутой в Евросоюзе

Очередные санкции в отношении Крыма — это политическая ширма, которая говорит о смуте, царящей в Европейском союзе. Об этом в среду, 29 января, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Набоков, передает РИА Новости. 

Ранее Евросоюз добавил семерых россиян в «черный список» из-за выборов в Крыму в прошлом году. Санкции запрещают людям из списка посещать страны ЕС, а также предполагают замораживание их активов. Под ограничения попали председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров Юрий Гоцанюк и другие. 

По мнению Набокова, Евросоюз уже давно не является единым, несмотря на то, что пытается демонстрировать это любыми способами. Очередной пакет санкций против Крыма политик назвал политическим демаршем. Он уверен, что санкции — это продолжение неадекватной политики к полуострову как субъекту РФ. 

«Эти санкции не несут никаких угроз <…>. Европейские чиновники вынуждены принимать такие решения под давлением западных советчиков, без учета мнения своих граждан, чтобы их на какое-то время оставили в покое», — заключил вице-спикер.

28 января крымский премьер-министр Юрий Гоцанюк также прокомментировал санкции против Крыма. Он назвал новые ограничения смешными, но в то же время печальными. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ес #крым #санкции #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...