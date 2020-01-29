Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

 Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля

Ученый заявил, что распространение коронавируса может остановиться в середине февраля
МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

МАУ эвакуирует украинцев из китайского города Саньи 30 января и 3 февраля

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air
Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

Генсек ЛАГ раскритиковал предложенную Трампом «сделку века»

 Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

Норвегия и Белоруссия упростят визовый режим

11:25   29 Января 2020
Весь мир

Увеличилось число жертв при извержении вулкана в Новой Зеландии

Увеличилось число жертв при извержении вулкана в Новой Зеландии

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии достигло 21. Об этом сообщил представитель местной полиции. Вулкан извергался 9 декабря 2019 года, тогда многие пострадали и получили тяжелые травмы. Так, 27 пострадавших из 31 получили ожоги более 30 процентов поверхности тела, другие сожгли дыхательные пути.

«Полиция может подтвердить, что прошлой ночью в больнице Middlemore скончался еще один человек от ранений, полученных в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд», — добавил правоохранитель.

По его словам, всего погибли 21 человек — 19 в Новой Зеландии и двое в Австралии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#новая зеландия #общество #весь мир #вулкан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...