Увеличилось число жертв при извержении вулкана в Новой Зеландии

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии достигло 21. Об этом сообщил представитель местной полиции. Вулкан извергался 9 декабря 2019 года, тогда многие пострадали и получили тяжелые травмы. Так, 27 пострадавших из 31 получили ожоги более 30 процентов поверхности тела, другие сожгли дыхательные пути.

По его словам, всего погибли 21 человек — 19 в Новой Зеландии и двое в Австралии.

#BREAKING One person died at Middlemore Hospital overnight from their injuries.https://t.co/zydmWoeyoI