Россияне рассказали, за какую зарплату они готовы работать усерднее

Большинство работающих граждан России не ожидают в 2020 году роста заработной платы, 29% наоборот ждут прибавки, а еще 7% опасаются, что их сократят на работе.

Такие результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в конце декабря 2019 года в 50 российских регионах, приводит в среду РБК.

При этом в ходе опроса специалисты пытались выяснить, какое увеличение зарплаты может стимулировать россиян на более усердный труд.

Выяснилось, что немногие работающие граждане РФ, всего от 5 до 13 процентов, готовы больше стараться на работе, если их зарплата будет увеличена на 10, 20, 30 или 40% соответственно. 18% участников опроса сообщили, что они уже и так работают на пределе своих возможностей и не смогут увеличить производительность даже в случае увеличения зарплаты. Интересно, что в Москве и Петербурге так ответили 27% респондентов.

40% опрошенных заявили, что будут готовы больше стараться на работе, если их зарплата возрастет в 1,5 – 2 раза.

Участие в опросе принимали 1 600 россиян старше 18 лет из 50 регионов страны.