Граффити с изображением борца за независимость Африки Натали Ямб появилось в Дакаре

Одну из стен Дакара украсило граффити африканского общественного деятеля Натали Ямб. Исполнительный советник партии «Свобода и демократия за республику» (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар сотрудничала с Россией в рамках экономического форума «Россия-Африка» в Сочи, резко высказываясь о политике Франции в ее родной стране.

После выступления на форуме в Сочи, Ямб стала неугодна для своей родины. Все началось с того, что без объяснения причин аккаунт исследовательской группы Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) в Facebook был удален. Одновременно с этим с сайта Wikipedia исчезла страница, посвященная Ямб. Общественный деятель жестко высказалась в адрес политики Франции в Африке.

После этого Ямб депортировали из Кот-д’Ивуара в Швейцарию. Власти ее родной страны обвинили общественника в «подрывной политической деятельности». В декабре 2019 года она приехала в Москву и рассказала о жутком неравенстве в Африке на международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России».

Фигура Натали Ямб стала поистине культовой для Африки. Вопреки выдвинутым против нее санкциям, она продолжает отстаивать свободу своей страны. Граффити на стене в сенегальской столице – прямое тому доказательство. Рядом с изображением Ямб также написаны имена других борцов за независимость Африки.