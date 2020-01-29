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11:08   29 Января 2020
Россия

Голикова возглавила штаб по предотвращению ввоза коронавируса в РФ

Голикова возглавила штаб по предотвращению ввоза коронавируса в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Утвержденный состав штаба опубликован на сайте правительства.

«Голикова Т. А. — заместитель председателя правительства Российской Федерации — председатель штаба», — говорится в сообщении кабмина.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова стала зампредседателя штаба. Кроме того, Мишустин поручил Роспотребнадзору работу на пунктах пропуска через границу, чтобы предупредить попадание в РФ коронавируса. 

В декабре 2019 года Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части страны. По последним данным, число заразившихся в Китае достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека. Болезнь успела распространиться в 14 стран, в том числе в США, Канаду, Японию и другие. В России пока не болеет ни один человек. 

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Автор: Алина Бранцевич
#вирус #китай #кнр #голикова #мишустин

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