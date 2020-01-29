Совфед предлагает расширить программу льготного ипотечного кредитования

Такие предложения содержались в письме председателя Комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова, и предназначены для первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как сообщает «Парламентская газета», Совет Федерации ранее неоднократно обращал внимание на недостаточность действующих мер поддержки многодетных семей в решении жилищного вопроса. В данном случае сенаторы предлагают усовершенствовать данные меры, опираясь на общественный запрос. Из писем, направленных в Совет Федерации в течение минувшего года следует, что доступность льготной ипотеки зависит не только от обеспеченности региональных бюджетов, но и в большой степени от того, как в регионах развит первичный рынок жилья.

Например, у жителей Чукотского автономного округа нет возможности стать участниками программы приобретения квартир по льготным ставкам, так как в регионе вообще нет новостроек.

«Предлагается рассмотреть возможность приобретения жилья в рамках данной программы для регионов Дальневосточного федерального округа на вторичном рынке жилья без оговорок на сельскую местность», — говорится в письме сенатора Кутепова.

В то же время в Забайкальском крае нужно законодательно прописать возможность многодетных семей использовать льготную ипотеку для приобретения жилья на вторичном рынке как у физических, так и у юридических лиц. И подобные меры, по мнению Кутепова, необходимо распространить на все регионы России.

Заместитель председателя Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Валентина Кабанова поддержала предложения сенатора и отметила, что сейчас жители России нуждаются в том, чтобы действие льготной ипотеки было расширено.

Кабанова отметила, что в ряде случаев жители регионов не могут воспользоваться положенными им мерами государственной поддержки, так как их действие не распространяется на вторичное жилье.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение в срок до 15 декабря внести в законодательство изменения, которые позволят молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе получать ипотечные кредиты под два процента годовых. При этом замминистра финансов России Алексей Моисеев добавил позже, что молодые «дальневосточные» семьи смогут воспользоваться данной программой льготного ипотечного кредитования при условии, что они будут на протяжении определенного срока проживать в приобретенной квартире.