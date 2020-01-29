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10:56   29 Января 2020
Россия

РФ и Китай начали разработку вакцины от смертельного коронавируса

РФ и Китай начали разработку вакцины от смертельного коронавируса

КНР уже передала России геном нового коронавируса 2019-nCoV. Ученые обеих стран приступили к разработке вакцины. Об этом в среду, 29 января, сообщило генеральное консульство России в Гуанчжоу. 

Отмечается, что российские ученые, получив от Китая геном, смогли в короткий срок разработать экспресс-тесты, которые дают возможность в течение двух часов определить, заражен ли организм вирусом. 

«Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», — говорится в заявлении консульства. 

В декабре 2019 года Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, который расположен в центральной части страны. По последним данным, число заразившихся в Китае достигло 5 974, а умерли от вируса 132 человека. Болезнь успела распространиться в 14 стран, в том числе в США, Канаду, Японию и другие. В России пока не болеет ни один человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #кнр #весь мир #коронавирус

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