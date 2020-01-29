Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудники СК допрашивают пятерых задержанных по делу Голунова

Сотрудники СК допрашивают пятерых задержанных по делу Голунова

Вероятный убийца ростовского депутата покончил с собой

Вероятный убийца ростовского депутата покончил с собой

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

 Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»
МИД РФ: за сутки от коронавируса в Китае умерли 26 человек

МИД РФ: за сутки от коронавируса в Китае умерли 26 человек

 Ливан не поддержит американскую «сделку века» по Палестине

Ливан не поддержит американскую «сделку века» по Палестине
Сотрудники СК допрашивают пятерых задержанных по делу Голунова

Сотрудники СК допрашивают пятерых задержанных по делу Голунова

Вероятный убийца ростовского депутата покончил с собой

Вероятный убийца ростовского депутата покончил с собой

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

Умер второй пилот рухнувшего в Алма-Ате самолета Bek Air

 Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»

Украина недовольна тем, что в Италии ее назвали «Малой Россией»
МИД РФ: за сутки от коронавируса в Китае умерли 26 человек

МИД РФ: за сутки от коронавируса в Китае умерли 26 человек

 Ливан не поддержит американскую «сделку века» по Палестине

Ливан не поддержит американскую «сделку века» по Палестине
10:30   29 Января 2020
Весь мир

МИД РФ: за сутки от коронавируса в Китае умерли 26 человек

МИД РФ: за сутки от коронавируса в Китае умерли 26 человек

Посольство России в Китае представило статистику развития нового типа коронавируса. В 31 провинциях центрального КНР зарегистрировано 5974 подтвержденных случаев заболевания этим вирусом.

«Общее число пациентов в тяжелом состоянии — 1239, летальных случаев — 132 (из них 125 в провинции Хубэй (за сутки 28 января новых летальных случаев 26, из них в провинции Хубэй 25, в провинции Хэнань 1). Выписано из больниц 103 пациента (за сутки 27 января — 9 пациентов)», — говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что сейчас в провинции Хубэй находится 177 граждан России. С ними установлена связь. 120 из них – в городе Ухань, эпицентре нового вируса.

По сообщению российского посольства, в стране отмечено 9239 случаев подозрения на пневмонию, вызванную коронавирусом. Людей, которые находились в близком контакте с заболевшими насчитывается более 65 тысяч человек, из них 59990 находятся под наблюдением.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #посольство #китай #россияне #статистика #цифры #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...