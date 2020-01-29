Посольство России в Китае представило статистику развития нового типа коронавируса. В 31 провинциях центрального КНР зарегистрировано 5974 подтвержденных случаев заболевания этим вирусом.

«Общее число пациентов в тяжелом состоянии — 1239, летальных случаев — 132 (из них 125 в провинции Хубэй (за сутки 28 января новых летальных случаев 26, из них в провинции Хубэй 25, в провинции Хэнань 1). Выписано из больниц 103 пациента (за сутки 27 января — 9 пациентов)», — говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что сейчас в провинции Хубэй находится 177 граждан России. С ними установлена связь. 120 из них – в городе Ухань, эпицентре нового вируса.

По сообщению российского посольства, в стране отмечено 9239 случаев подозрения на пневмонию, вызванную коронавирусом. Людей, которые находились в близком контакте с заболевшими насчитывается более 65 тысяч человек, из них 59990 находятся под наблюдением.