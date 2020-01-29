Сотрудники СК допрашивают пятерых задержанных по делу Голунова

Пятеро бывших работников полиции УВД по ЗАО Москвы задержаны по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к следствию источник.

По данным источника ТАСС, сейчас задержанных отправили на допрос в Следственный комитет РФ. Речь идет о бывших сотрудниках полиции, принимавших участие в задержании Голунова — Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, Акбаре Сергалиеве, Денисе Коновалове и Андрее Щирове.

Защита Ивана Голунова не подтвердила, но и не опровергла задержание бывших полицейских, отметив, что правоохранительные органы сегодня сделали большой шаг в расследовании дела журналиста.

«Хочу подчеркнуть, наши требования — справедливое расследование и суд», — напомнил адвокат Сергей Бадамшин.

Сам Голунов выразил надежду, что судебное решение по его делу будет справедливым.

В декабре стало известно, что СК возбудил уголовные дела против пятерых бывших полицейских, которые незаконно задержали журналиста на Цветном бульваре 6 июня. При личном осмотре у Голунова сотрудники МВД нашли четыре грамма наркотического вещества метилэфедрона. В полиции также заявили, что в квартире работника «Медузы» были найдены пять граммов кокаина. Позже выяснилось, что наркотики Голунову подбросили. 11 июня по результатам экспертиз с журналиста сняли все обвинения.