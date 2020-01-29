Вероятный убийца ростовского депутата покончил с собой

Мужчина, подозреваемый в убийстве ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги Ольги, найден погибшим. Об этом в среду, 29 января, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

По версии следствия, 38-летний местный житель покончил с собой после того, как убил супругов Алабушевых. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что депутат Алабушев и его супруга найдены мертвыми в частном домовладении по адресу переулок Западный, город Зерноград. Следователи установили признаки насильственной смерти, у убитых имелись рубленые раны на голове. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По предварительным данным, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.

Алабушев состоял в партии «Единая Россия». В 2016 году получил звание академика РАН. Он работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казначейства. Кроме этого, Алабушев возглавлял Федеральное государственное бюджетное учреждение «Аграрный научный центр «Донской»